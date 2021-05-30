Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,53 0,0000  EUR: 33,57 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Так ли страшен ретроградный Меркурий? Астролог дала советы, как пережить непростой период
Так ли страшен ретроградный Меркурий? Астролог дала советы, как пережить непростой период
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
4395

Глава парламента ЕС инициирует ужесточение санкций против России

Глава парламента ЕС инициирует ужесточение санкций против России

КИЕВ. 30 мая. УНН. Глава парламента Евросоюза Давид Сассоли призвал к ужесточению санкций против России на фоне кризиса в Беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на T-Online.

Цитата

"Мы должны усилить санкции против российских чиновников, но также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ", - говорится в сообщении.

Детали

Сассоли охарактеризовал отношения между ЕС и Россией как "очень напряженные". Он вспомнил об отравлении и тюремном заключение кремлевского критика Алексея Навального и продолжающемся конфликте на востоке Украины.

Спикер парламента также призвал активизировать дальнейшие меры для освобождения задержанного блогера Романа Пртасевича: "Его фото следует выставлять во всех аэопортах и ​​в Европарламенте".

"Первичная реакция ЕС на изменение маршрута пассажирского самолета Ryanair была "решительной и закрытой", - сказал Сассоли. В то же время он признал: "Наше внимание во внешней политике было бы сильнее, если бы мы преодолели принцип единогласия, который иногда парализует нас в наших решениях".

Задержание Протасевича и Сапеги

София Сапега была задержана 23 мая вместе с бывшим редактором оппозиционного белорусского портала Nexta Романом Протасевичем. Они летели на самолете компании Ryanair, выполнявшем рейс из Афин в Вильнюс, который был вынужден совершить посадку в Минске из-за сообщения о минировании, оказавшегося впоследствии ошибочным.

Германия, Евросоюз, США и другие западные страны резко осудили действия Беларусии, обвинив ее власть в государственном терроризме, и потребовали немедленного освобождения Протасевича и Сапеги.

После инцидента с самолетом Ryanair Великобритания и Франция приостановили разрешение на полеты белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", Литва перестала принимать самолеты из Беларусии, а Евросовет распорядился запретить полеты "Белавиа" во все страны ЕС.

В Евросоюзе в рамках неформальной встречи глав МИД договорились о введении новых санкций в отношении белорусского режима.

Целый ряд европейских авиакомпаний, в том числе французский Air France, латвийская airBaltic, нидерландская KLM, скандинавская SAS, венгерская Wizz Air, немецкая Lufthansa, финская Finnair, отказались от использования белорусского воздушного пространства.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции, Беларусь, парламент
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.