Глава парламента ЕС инициирует ужесточение санкций против России

КИЕВ. 30 мая. УНН. Глава парламента Евросоюза Давид Сассоли призвал к ужесточению санкций против России на фоне кризиса в Беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на T-Online.

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"Мы должны усилить санкции против российских чиновников, но также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ", - говорится в сообщении.

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Сассоли охарактеризовал отношения между ЕС и Россией как "очень напряженные". Он вспомнил об отравлении и тюремном заключение кремлевского критика Алексея Навального и продолжающемся конфликте на востоке Украины.

Спикер парламента также призвал активизировать дальнейшие меры для освобождения задержанного блогера Романа Пртасевича: "Его фото следует выставлять во всех аэопортах и ​​в Европарламенте".

L39; attivista Roman Protasevich , sequestrato dalle autorità bielorusse a bordo di un volo europeo di linea .

Contro questo atto di pirateria aerea, invito tutti gli aeroporti europei a esporne il ritratto: sarà uno dei segnali della nostra solidarietà. Romanliberosubito ! - David Sassoli (@DavidSassoli) May 25, 2021

"Первичная реакция ЕС на изменение маршрута пассажирского самолета Ryanair была "решительной и закрытой", - сказал Сассоли. В то же время он признал: "Наше внимание во внешней политике было бы сильнее, если бы мы преодолели принцип единогласия, который иногда парализует нас в наших решениях".

Задержание Протасевича и Сапеги

София Сапега была задержана 23 мая вместе с бывшим редактором оппозиционного белорусского портала Nexta Романом Протасевичем. Они летели на самолете компании Ryanair, выполнявшем рейс из Афин в Вильнюс, который был вынужден совершить посадку в Минске из-за сообщения о минировании, оказавшегося впоследствии ошибочным.

Германия, Евросоюз, США и другие западные страны резко осудили действия Беларусии, обвинив ее власть в государственном терроризме, и потребовали немедленного освобождения Протасевича и Сапеги.

После инцидента с самолетом Ryanair Великобритания и Франция приостановили разрешение на полеты белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", Литва перестала принимать самолеты из Беларусии, а Евросовет распорядился запретить полеты "Белавиа" во все страны ЕС.

В Евросоюзе в рамках неформальной встречи глав МИД договорились о введении новых санкций в отношении белорусского режима.

Целый ряд европейских авиакомпаний, в том числе французский Air France, латвийская airBaltic, нидерландская KLM, скандинавская SAS, венгерская Wizz Air, немецкая Lufthansa, финская Finnair, отказались от использования белорусского воздушного пространства.