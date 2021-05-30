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"Укрзализныця" восстанавливает курсирование поездов в Австрию и Венгрию

"Укрзализныця" восстанавливает курсирование поездов в Австрию и Венгрию

КИЕВ. 30 мая. УНН. "Укрзализныця" восстанавливает международное сообщение при содействии железнодорожных администраций Австрии и Венгрии, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт УЗ.

Цитата:

"В связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом, Укрзализныця восстанавливает международное сообщение при содействии железнодорожных администраций Австрии и Венгрии", - говорится в сообщении.

Детали

Первый рейс из Киева в Вену отправится уже 1 июня, поэтому у пассажиров Укрзализныци есть прекрасная возможность начать свое лето с визита в Австрию. В дальнейшем поезд будет курсировать ежедневно по следующему графику: он будет отправляться из Центрального киевского вокзала в 14:07, будет проходить через Будапешт (прибытие в 8:20) и прибывать в Вену в 11:21 следующего дня. В обратном направлении (со 2 июня) поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 следующего дня.

Билеты на поезд Киев-Вена можно приобрести в международных билетных кассах вокзалов.

Актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Австрии и Венгрии, а также граждан этих стран в Украину, пассажиры могут узнать через официальные источники посольств Украины в Австрии и Венгрии и посольств этих стран в Украине.

Дополнение

Власти Чехии с понедельника, 31 мая, ослабляют ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с COVID-19 и открывают границы для туристов из семи стран.

Источник: УНН
Теги: Украина, Венгрия, Укрзализныця, поезд, Австрия
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