В Черкасской области разыскали 6-летнего мальчика, пропавшего в лесу

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Черкасской области правоохранители вместе с местными жителями разыскали 6-летнего мальчика, пропавшего в лесу, сообщает УНН со ссылкой на офцийний сайт МВД.

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"Ребенок пропал вечером. На поиски мальчика были привлечены местные полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Утром маленького Сашу нашли. Он испуганный сидел у болота, занимая свою собаку", - говорится в сообщении.

Детали

Так, 29 мая в 23:20 в Черкасское районное управления полиции поступило сообщение о том, что в лесу у села Свидивок пропал 6-летний мальчик. О его исчезновении сообщили родители, которые с 20:00 часов вечера пытались самостоятельно найти сына, но поиски были напрасными.

Полицейские Черкасского районного управления, батальона полиции особого назначения, ювенальной превенции, сектора противодействия домашнему насилию, кинологической службы, а также военнослужащие Национальной гвардии Украины были подняты по тревоге.

По информации пресс-службы, помогали с поисками мальчика также инспекторы роты по обслуживанию водных объектов Управления патрульной полиции, которые обследовали лесные чащи с помощью тепловизоров.

К поиску мальчика присоединились и неравнодушные жители Черкасс.

Полицейские выяснили, что маленький Саша играл во дворе. Его любимый пес выбежал на улицу и мальчик побежал за ним. Собака увела мальчика в лес, а там оба исчезли.

Поисковые работы продолжались всю ночь.

Правоохранители и неравнодушные граждане обследовали квадрат в районе 10-ти километров. Проверяли чащу и водно-болотные угодья. Однако, поиски осложняло темное время и то, что из-за расстройства аутистического спектра ребенок не отзывался.

Утром 30 мая Сашу нашли. Его обнаружили местные жители. Он испуганный сидел неподалеку болота, обнимая своего верного четвероногого друга и плакал, рассказали в МВД.

К счастью, с ребенком все было хорошо. Мальчика доставили домой и передали родным.

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