В Афганистане на свадьбе минометный снаряд убил как минимум шесть человек

КИЕВ. 30 мая. УНН. По меньшей мере шесть афганских мирных жителей были убиты и еще несколько получили ранения, когда минометный снаряд попал в дом во время свадебной церемонии в северной провинции Каписа, заявили в воскресенье представители службы безопасности. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Взрыв произошел в субботу вечером в районе Тагаб, где произошли столкновения между правительственными силами Афганистана и повстанцами Талибана.

Шайек Шореш, представитель полиции провинции, обвинил талибов в стрельбе из миномета и добавил, что по меньшей мере шесть мирных жителей, включая женщин и детей, были убиты и еще четверо ранены.

Но высокопоставленный чиновник службы безопасности в Кабуле назвал число погибших не менее 10, а число раненых - 18.

Представитель Талибана отверг обвинения и сказал, что миномет был выпущен афганскими силами безопасности.

Контекст

Афганские гражданские лица часто несут на себе основную тяжесть атак, поскольку они попадают под перекрестный огонь.

Насилие резко возросло по всей стране после того, как Вашингтон объявил в прошлом месяце о планах вывести все американские войска из Афганистана до 11 сентября.

Организация Объединенных Наций заявила в прошлом месяце, что почти 1 800 афганских мирных жителей были убиты или ранены в течение первых трех месяцев 2021 года во время боев между правительственными силами и повстанцами Талибана, несмотря на усилия по поиску мирных путей выхода из кризиса.

Согласно ежегодному отчету независимой комиссии по правам человека Афганистана за прошлый год, в 2020 году погибло 8 500 мирных жителей.