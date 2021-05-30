Во Львовской области легковушка въехала в жилой дом, пострадали четыре человека
КИЕВ. 30 мая. УНН. В городе Мостиска водитель легковушки не справился с управлением и въехал в жилой дом. В результате ДТП водитель данного автомобиля и 3 его пассажира получили травмы различной степени тяжести, сообщает УНН со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Детали
Так, 29 мая, около 23:40 ч., в г. Мостиска на ул. Галицкой, водитель автомобиля марки "ВАЗ 2110", житель г. Мостиска 1993 года рождения, двигаясь по дороге в сторону г. Львова, не справился с управлением и въехал в жилой дом.
В результате ДТП водитель данного автомобиля и 3 его пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Мостисскую ЦРБ.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Дополнение
Водитель автомобиля Volkswagen погиб в результате ДТП в оккупированной Керчи, во время которого два легковых автомобиля упали с моста.