Во Львовской области легковушка въехала в жилой дом, пострадали четыре человека

КИЕВ. 30 мая. УНН. В городе Мостиска водитель легковушки не справился с управлением и въехал в жилой дом. В результате ДТП водитель данного автомобиля и 3 его пассажира получили травмы различной степени тяжести, сообщает УНН со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Детали

Так, 29 мая, около 23:40 ч., в г. Мостиска на ул. Галицкой, водитель автомобиля марки "ВАЗ 2110", житель г. Мостиска 1993 года рождения, двигаясь по дороге в сторону г. Львова, не справился с управлением и въехал в жилой дом.

В результате ДТП водитель данного автомобиля и 3 его пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Мостисскую ЦРБ.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Дополнение

Водитель автомобиля Volkswagen погиб в результате ДТП в оккупированной Керчи, во время которого два легковых автомобиля упали с моста.