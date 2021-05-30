В Киеве за минувшие сутки обнаружили почти 100 новых случаев COVID-19, умерло 7 человек

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Киеве обнаружили за минувшие сутки 96 больных коронавирусом. Умерли 7 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

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"96 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 7 человек. Всего за период пандемии в городе 5083 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 206 374", - сообщил Виталий Кличко.

Детали

Так, заболели 49 женщин в возрасте от 20 до 87 лет и 44 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет. А также одна девочка в возрасте два года и два мальчика 6 и 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 35 больных коронавирусом, а также 73 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 2450 человек. В общем коронавирус преодолели 166 038 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 36, в Соломенском - 15, в Святошинском и Голосеевском районах - по 10 случаев", - отметил Виталий Кличко.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 2,201 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 29 мая - почти 1,7 тыс.