Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,53 0,0000  EUR: 33,57 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Так ли страшен ретроградный Меркурий? Астролог дала советы, как пережить непростой период
Так ли страшен ретроградный Меркурий? Астролог дала советы, как пережить непростой период
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
8955

В Париже провели "тестовый" концерт на фоне улучшения ситуации с Covid-19

В Париже провели "тестовый" концерт на фоне улучшения ситуации с Covid-19

КИЕВ. 30 мая. УНН. В субботу вечером в Париже состоялся так называемый "тестовый концерт", чтобы увидеть, насколько Франция может нормализоваться на фоне улучшения ситуации с коронавирусом. Хотя участники должны были носить маску и принести отрицательный тест на Covid-19, им не пришлось социально дистанцироваться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Пока 5000 человек наслаждались концертом на парижской арене Берси, 2 500 других волонтеров остались дома, выступая контрольной группой, чтобы проверить, как распространяется Covid-19 среди участников концерта.

В эксперименте приняли участие люди в возрасте 18-49 лет без основных рисков для здоровья.

Подобный эксперимент в Барселоне в конце апреля не показал "никаких признаков" высшего уровня заражения среди тех, кто посещал концерт.

Дополнение

Франция сообщила об 11 268 новых случаях Covid-19 в пятницу - увеличение лишь на 1,2% по сравнению с предыдущей неделей, что является самым низким уровнем с начала эпидемии.

Во Франции вакцинировано 36,41% населения по крайней мере одной дозой вакцины.

Источник: УНН
Теги: Франция, Париж, концерт, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.