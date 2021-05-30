В Париже провели "тестовый" концерт на фоне улучшения ситуации с Covid-19

КИЕВ. 30 мая. УНН. В субботу вечером в Париже состоялся так называемый "тестовый концерт", чтобы увидеть, насколько Франция может нормализоваться на фоне улучшения ситуации с коронавирусом. Хотя участники должны были носить маску и принести отрицательный тест на Covid-19, им не пришлось социально дистанцироваться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Пока 5000 человек наслаждались концертом на парижской арене Берси, 2 500 других волонтеров остались дома, выступая контрольной группой, чтобы проверить, как распространяется Covid-19 среди участников концерта.

В эксперименте приняли участие люди в возрасте 18-49 лет без основных рисков для здоровья.

Подобный эксперимент в Барселоне в конце апреля не показал "никаких признаков" высшего уровня заражения среди тех, кто посещал концерт.

Дополнение

Франция сообщила об 11 268 новых случаях Covid-19 в пятницу - увеличение лишь на 1,2% по сравнению с предыдущей неделей, что является самым низким уровнем с начала эпидемии.

Во Франции вакцинировано 36,41% населения по крайней мере одной дозой вакцины.