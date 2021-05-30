Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,53 0,0000  EUR: 33,57 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Так ли страшен ретроградный Меркурий? Астролог дала советы, как пережить непростой период
Так ли страшен ретроградный Меркурий? Астролог дала советы, как пережить непростой период
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
13395

В Беларуси задержали главного редактора портала Нrodna.life

В Беларуси задержали главного редактора портала Нrodna.life

КИЕВ. 30 мая. УНН. В городе Гродно правоохранительные органы задержали главного редактора интернет-портала Нrodna.life Алексея Шота. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов в своем Telegram, передает УНН.

Цитата:

"В Гродно задержан главный редактор Hrodna.life Алексей Шота. Задержание состоялось 10 минут назад возле дома журналиста", - говорится в сообщении.

Детали

На портале Нrodna.life сообщается, что Алексей Шота был задержан в Гродно около 13:45 в воскресенье, 30 мая.

"Приехал автобус, его схватили неизвестные люди - и в автобус", - сообщила его бывшая жена в Facebook.

Справка

Алексей Шота - главный редактор интернет-ресурса Hrodna.life, работал в TUT.BY, закончил Ягеллонский университет в Кракове.

Дополнение

В воскресенье, 23 мая в 15:00, самолет авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале "Пул первого".

Источник: УНН
Теги: Беларусь, журналисты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.