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Кения продолжила ночной комендантский час еще на 60 дней для борьбы с COVID-19

Кения продолжила ночной комендантский час еще на 60 дней для борьбы с COVID-19

КИЕВ. 30 мая. УНН. Кения продолжила общенациональный ночной комендантский час в воскресенье еще на 60 дней в рамках мероприятий по борьбе с COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Ночной комендантский час, введенный ранее в этом году, начинается с 22:00 и длится до 4:00 часов утра по всей стране.

"Этот приказ будет применяться в темное время суток с десяти часов вечера до четырех часов утра с 28 мая 2021 года и будет действовать в течение шестидесяти дней", - говорится в сообщении Бюллетеня оповещения, выпущенного в воскресенье.

Секретарь кабинета министров доктор Фред Матианги, который подписал приказ, заявил, что публичные собрания в этот период запрещены.

По его словам, из-под запрета будут исключены только собрания, разрешеные полицией.

"В период действия комендантского часа не должно проводиться публичных собраний, шествий или передвижений ни в одиночку, ни в составе группы, за исключением случаев, когда это разрешено в письменной форме сотрудником полиции, отвечающего за полицию округа, или ответственным сотрудником полиции в округе", - сказал он.

Дополнение

По состоянию на субботу 29 мая общее количество погибших в Кении достигло 3 141 человека.

Секретарь Кабинета здравоохранения Мутах Кагва сказал, что еще 1 171 пациента были госпитализированы в различные медицинские учреждения по всей стране, при этом 104 из них находятся в отделении интенсивной терапии.

Он добавил, что 444 человека сдали положительный результат на вирус из выборки в 4 989 человек, в результате чего общее количество заболевших достигло 170 485 человек.

115 человек были выписаны после выздоровления, в том числе 76 человек в рамках программы ухода на дому и 39 человек из разных медицинских учреждений по всей стране.

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По состоянию на 29 мая 968 733 человека были вакцинированы от коронавируса.

В четверг Кагва объявил, что варианты COVID-19 из Великобритании, Индии и Южной Африки быстро распространяются в стране.

Источник: УНН
Теги: комендантский час, Африка, Коронавирус, Кения
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