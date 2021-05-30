Теннис: украинская теннисистка обыграла экс-первую ракетку мира

КИЕВ. 30 мая. УНН. Украинская теннисистка Ангелина Калинина впервые в карьере вышла во второй раунд Открытого чемпионата Франции, сообщает УНН со ссылкой на "Теннисный портал Украиниы".

Детали

В стартовом матче 24-летняя киевлянка за 1 час 26 минут обыграла трехкратную победительницу турниров Большого Шлема немецкую теннисистку Ангелик Кербер, посеянную под 26 номером: 6-2 6-4.

И в первой и во второй партии Калинина вела 5-0. Если в первом сете украинка смогла подать на партию со второй попытки, то во втором - только с третьей попытки сумела завершить поединок в свою пользу.

Кербер не реализовали брейкпойнт и сыграла 1 матчбол при счете 5-4 в пользу Калининой. Украинка реализовала второй матчбол и одержала победу.

Следующая соперница Калининой определится в противостоянии американки Даниэль Коллинз и китаянки Ван Сюй.

Дополнение

Ангелина Калинина второй раз в карьере сыграет в 2 круге турнира Большого Шлема. Впервые ей это удалось в 2018 году на Открытом чемпионате США.

Украинка впервые в карьере обыгрывает теннисистку топ-50. Ранее ей удавалось преодолеть 2 теннисисток топ-40: Даниэль Коллинз и Катержину Синякову.