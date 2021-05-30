Драка и резня: на Прикарпатье полиция устанавливает обстоятельства конфликта между несовершеннолетними

КИЕВ. 30 мая. УНН. Правоохранители расследуют обстоятельства конфликта между несовершеннолетними парнями, в результате которого один из них получил ножевые ранения, другой - телесные повреждения. Оба парней обратились с заявлениями в полицию, по данным фактам начаты уголовные производства, сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Ивано-Франковской области.

Детали

Событие произошло 29 мая в Надворной на улице Елены Степановны. На линию "102" поступило сообщение о том, что неизвестный нанес ножевое ранение несовершеннолетнему парню.

Следователи предварительно выяснили, что накануне между двумя компаниями молодых людей случился конфликт, который перерос в драку. В ходе инцидента 16-летний франковчанин нанес несколько ударов кулаком 15-летнему надворненцу. После младший достал из кармана раскладной нож, которым нанес несколько ударов в область спины старшему, причинив телесные повреждения в виде двух колото-резаных ран поясничной области справа, одно из которых проникающее.

Нож правонарушитель выбросил и оставил место происшествия. Пострадавшего сразу госпитализировали в медучреждение, где провели операцию. Состояние его в настоящее время стабильное.

Полицейские разыскали 15-летнего юношу, он опрошен, сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Со своей стороны парень также обратился в полицию с заявлением, что потерпевший нанес ему телесные повреждения. Медики диагностировали легкие телесные повреждения. По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение).

Продолжается следствие и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Дополнение

В Харьковской области на территории автовокзала мужчина нанес четырем людям ножевые ранения.