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Hyundai сокращает модельный ряд двигателей внутреннего сгорания и инвестирует в электромобили - СМИ

Hyundai сокращает модельный ряд двигателей внутреннего сгорания и инвестирует в электромобили - СМИ

КИЕВ. 30 мая. УНН. Hyundai Motor Group сократит количество моделей двигателей внутреннего сгорания в своей линейке, чтобы высвободить ресурсы для инвестиций в электромобили. Этот шаг приведет к сокращению на 50% моделей, работающих на добывающемся топливе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Это важный бизнес-шаг, который в первую очередь позволяет высвободить ресурсы, чтобы сосредоточиться на другом: электродвигателях, батареях, топливных элементах", - говорится в сообщении.

Детали

Компания сообщила, что ускоряет внедрение экологически чистых транспортных средств, таких как автомобили на водородных топливных элементах и электромобилях с аккумуляторными батареями.

Hyundai попытается повысить эффективность своей линейки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на развивающихся рынках.

Автопроизводитель нацелен на постепенное расширение предложения аккумуляторных электромобилей на ключевых рынках, таких как США, Европа и Китай, с целью полной электрификации до 2040 года.

Контекст

Hyundai Motor Group, в которую входят Hyundai Motor Co, Kia Corp и Genesis, стремится продавать около миллиона электромобилей в год до 2025 года, чтобы достичь 10% доли на мировом рынке электромобилей.

Столкнувшись с усилением ответственности по выбросам CO2 в Европе и Китае, все основные автопроизводители ускоряют переход на электромобили.

Огромные затраты на разработку электродвигателей и увеличение запаса хода автомобильных аккумуляторов уже заставили некоторых автопроизводителей сказать, что "дни инвестирования в обычные двигатели закончились".

"Hyundai прекратила разработку новых силовых агрегатов для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания", - сообщили в компании.

PSA Group заявила в ноябре, незадолго до слияния с Fiat Chrysler и образования Stellantis, что больше не инвестирует в двигатели внутреннего сгорания.

Некоторые автопроизводители уже объявили о планах перейти на полностью электрическую энергию, например, шведская Volvo, которая принадлежит китайской Geely, заявила, что сделает это до 2030 года.

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Ford Motor Co заявляет, что к той же дате ее модельный ряд в Европе будет полностью электрическим.

Для Hyundai, которая вместе с Kia входит в десятку крупнейших автомобильных концернов мира, этот шаг особенно важен, поскольку у компании один из самых широких диапазонов технологий двигателей и трансмиссий в отрасли.

В апреле Hyundai заявила, что сократит количество своих бензиновых моделей в Китае до 14 с 21 до 2025 года, при этом начиная с 2022 года ежегодно будет запускать новые электрические модели.

Источник: УНН
Теги: автомобили, электромобили, двигатель
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