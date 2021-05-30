ООС: боевики дважды нарушили "режим тишины" возле Майорска

КИЕВ. 30 мая. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

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"С целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы в сторону позиций Объединенных сил. В течение текущих суток, 30 мая, было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня", - сообщили в штабе.

Детали

Недалеко от населенного пункта Майорск противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В этом же направлении российско-оккупационные войска осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Как отметили в штабе, боевых потерь среди наших защитников нет. Используя координационный механизм Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в пресс-центре.

Дополнение

29 мая в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.