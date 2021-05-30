Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,53 0,0000  EUR: 33,57 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Так ли страшен ретроградный Меркурий? Астролог дала советы, как пережить непростой период
Так ли страшен ретроградный Меркурий? Астролог дала советы, как пережить непростой период
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5205

ООС: боевики дважды нарушили "режим тишины" возле Майорска

ООС: боевики дважды нарушили "режим тишины" возле Майорска

КИЕВ. 30 мая. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Цитата:

"С целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы в сторону позиций Объединенных сил. В течение текущих суток, 30 мая, было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня", - сообщили в штабе.

Детали

Недалеко от населенного пункта Майорск противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В этом же направлении российско-оккупационные войска осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Как отметили в штабе, боевых потерь среди наших защитников нет. Используя координационный механизм Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в пресс-центре.

Дополнение

29 мая в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.