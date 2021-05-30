COVID-19: в Германии снижается количество новых заражений

КИЕВ. 30 мая. УНН. В одной из федеральных земель Германии число заражений коронавирусом на 100 тысяч человек за последние семь дней не превышает 50. Однако правительство призывает жителей страны оставаться осторожными, сообщает УНН со ссылкой на DW.

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"В Германии продолжается снижение количества новых заражений коронавирусом. Как сообщил в воскресенье, 30 мая, Институт имени Роберта Коха, за последние сутки было зафиксировано 3852 случая инфицирования. Между тем число заражений на 100 тысяч человек за последние семь дней снизилось до 35,2 в среднем по всей стране, тогда как неделю назад оно составляло 64,5", - сообщают СМИ.

Детали

Наивысшим этот показатель является в Тюрингии - 47,5, а самым низким - в Мекленбурге-Передней Померании - 14,7. Нынешние цифры по заражению являются самыми низкими с середины октября прошлого года. Умерло от коронавируса в Германии за последние сутки 56 человек.

Несмотря на позитивное развитие событий вице-канцлер Германии Олаф Шольц призвал всех быть осторожными, поскольку вирус до сих пор не побежден. Он отклонил требования досрочно снять обязанность работать из дома в тех областях, где это возможно.

Зато федеральный министр экономики Питер Альтмайер в очередной раз пообещал смягчить карантинные правила. По его словам, идея возвращения к нормальной жизни также означает, что "там, где это имеет смысл, можно будет работать на месте".

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США), сейчас Германия занимает десятое место в мире по числу заражений коронавирусом - с начала пандемии в стране инфицировалось 3,688 миллиона человек. Умерло от болезни более 88 тысяч человек.

Дополнение

Преодоление последствий пандемии COVID-19 обошлось ФРГ почти в 300 млрд евро.