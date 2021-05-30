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В Таиланде назвали предварительную причину смерти украинского посла

В Таиланде назвали предварительную причину смерти украинского посла

КИЕВ. 30 мая. УНН. Губернатор провинции Сатун в Таиланде заявил, что посол Украины в Таиланде Андрей Бешта,  согласно вскрытию, умер от сердечного приступа. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bangkok Post.

Детали

Посол Украины в Таиланде Андрей Бешта, умер на острове Ко-Липе в Таиланде в воскресенье утром, 30 мая. Бешта пошел спать в 23:00 в субботу, сказал его сын. В 4.30 утра в воскресенье он начал блевать, потом потерял сознание и вскоре умер.

Губернатор провинции Сатун Еккарат Лисен заявил, что предыдущее вскрытие тела в больнице Сатун на материке “пришел к выводу, что он умер от сердечного приступа”.

Тест на коронавирус в больнице был отрицательным.

Напомним

Полиция Таиланда заявила, что, по предварительным данным, не установлено признаков насильственной смерти посла Украины в Таиланде Андрея Бешты.

Источник: УНН
Теги: Таиланд, смерть, посол
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