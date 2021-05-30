Украина отправила гуманитарную помощь в Индию

КИЕВ. 30 мая. УНН. Украина отправила самолет с гуманитарной помощью для Индийской Республики в Дели. Об этом сообщили в ГСЧС, пишет УНН.

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“Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Украины от 19 мая № 467-р, для борьбы с тяжелыми последствиями пандемии COVID-19 первый рейс доставляет пострадавшему населению Индии 184 кислородные концентраторы. Вторым рейсом будет передано еще 216 кислородных концентраторов”, — говорится в сообщении.

Гуманитарный груз сопровождают спасатели ГСЧС.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ “О предоставлении гуманитарной помощи Республике Индия” из-за сложной эпидситуации с COVID-19 в этой стране.