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Украина отправила гуманитарную помощь в Индию

Украина отправила гуманитарную помощь в Индию
Источник: ГСЧС Украины

КИЕВ. 30 мая. УНН. Украина отправила самолет с гуманитарной помощью для Индийской Республики в Дели. Об этом сообщили в ГСЧС, пишет УНН.

Цитата

“Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Украины от 19 мая № 467-р, для борьбы с тяжелыми последствиями пандемии COVID-19 первый рейс доставляет пострадавшему населению Индии 184 кислородные концентраторы. Вторым рейсом будет передано еще 216 кислородных концентраторов”, — говорится в сообщении.

Гуманитарный груз сопровождают спасатели ГСЧС.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ “О предоставлении гуманитарной помощи Республике Индия” из-за сложной эпидситуации с COVID-19 в этой стране.

Источник: УНН
Теги: Украина, гуманитарная помощь, Индия, Коронавирус
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