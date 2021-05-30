Новости: Спорт
30 мая 2021, 22:58 • Сергей Куркович • 5085
Украина завоевала еще три медали на Кубке Вызова по спортивной гимнастике
КИЕВ. 30 мая. УНН. Украинские гимнасты продолжили успешные выступления на Кубке Вызова в Варне (Болгария), сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Детали
Еще три медали на Кубке мирового вызова по спортивной гимнастике в Болгарии принесли Илья Ковтун, Диана Варинська и Назар Чепурной. Ковтун победил в упражнениях на параллельных брусьях, Чепурной стал лучшим в опорном прыжке, а Варинська занимает второе место на брусьях.
Стоит отметить, что всего Украина выиграла пять медалей, четыре из которых “золотые”. Еще одно “золото” в активе у Анастасии Бачинской, которая стала первой в упражнениях на бревне.
Напомним
Женская сборная Украины получила вторую победу в “Золотой Евролиге”.
Источник: УНН
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