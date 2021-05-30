Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,53 0,0000  EUR: 33,57 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Так ли страшен ретроградный Меркурий? Астролог дала советы, как пережить непростой период
Так ли страшен ретроградный Меркурий? Астролог дала советы, как пережить непростой период
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
5085

Украина завоевала еще три медали на Кубке Вызова по спортивной гимнастике

Украина завоевала еще три медали на Кубке Вызова по спортивной гимнастике

КИЕВ. 30 мая. УНН. Украинские гимнасты продолжили успешные выступления на Кубке Вызова в Варне (Болгария), сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Детали

Еще три медали на Кубке мирового вызова по спортивной гимнастике в Болгарии принесли Илья Ковтун, Диана Варинська и Назар Чепурной. Ковтун победил в упражнениях на параллельных брусьях, Чепурной стал лучшим в опорном прыжке, а Варинська занимает второе место на брусьях.

Стоит отметить, что всего Украина выиграла пять медалей, четыре из которых “золотые”. Еще одно “золото” в активе у Анастасии Бачинской, которая стала первой в упражнениях на бревне.

Напомним

Женская сборная Украины получила вторую победу в “Золотой Евролиге”.

Источник: УНН
Теги: гимнастика
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.