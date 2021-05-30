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Бывший бомбардир команды УПЛ заинтересовал турецкий клуб

Бывший бомбардир команды УПЛ заинтересовал турецкий клуб

КИЕВ. 30 мая. УНН. Бывший нападающий ФК “Минай” Анатолий Нуриев вошел в сферу интересов клубов из Турции и Азербайджана, сообщает УНН со ссылкой на “Azerisport.com”.

Цитата

Главный наставник турецкого “Ризеспор” Бюлент Уйгун подтвердил интерес к форварду. Также интерес к 25-летнего футболиста приписывается ФК “Сабах”.

“Бывший игрок украинской „Мина“ в поле нашего зрения. Мы хотим привлечь его в свои ряды. Надеюсь, он окажется в нашей команде”, — сообщил Уйгун.

Дополнение

Нуриев стал одним из лучших бомбардиров прошлого сезона УПЛ. В 24 матчах чемпионата он забил 10 голов.

Источник: УНН
Теги: футбол, Турция
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