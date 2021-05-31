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Новости: COVID-19
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На Буковине обнаружили 24 новых случая коронавируса в сутки

На Буковине обнаружили 24 новых случая коронавируса в сутки

КИЕВ. 31 мая. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 24 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выписаны 27 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 79 246 случаев болезни. За последние сутки 53 человека выздоровели, 76 252 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1 767 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 348 ПЦР-исследований и 172 экспресс-тесты.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

Общая ситуация

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, Черновцы и Черновицкая область
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