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Сборная Украины завоевала семь медалей на чемпионате Европы по самбо

Сборная Украины завоевала семь медалей на чемпионате Европы по самбо

КИЕВ. 31 мая. УНН. В Лимассоле финишировал чемпионат Европы по самбо. Стали известны имена всех призеров среди мужчин и женщин, передает УНН со ссылкой на Федерацию самбо Украины.

Детали

"Желто-голубая" команда заключительного дня завоевала семь медалей, а в сумме - 14 (6 - 3 - 5) и два командных кубка ( "золотой" в боевом разделе и "серебряный" у женщин).

"Золото" завоевали:

Кристина Бондарь (спортивное самбо, до 54 кг, Одесская область)

Ярослав Давыдчук (спортивное самбо, до 98 кг, Хмельницкая область)

Петр Давыденко (боевое самбо, до 88 кг, Винницкая область)

"Серебро":

Галина Ковальская (спортивное самбо, до 80 кг, Ивано-Франковская область)

Размик Тоноян (боевое самбо, более 98 кг, Киев)

"Бронза":

Юлия Гребеножко (спортивное самбо, до 65 кг, Черниговская область)

Дмитрий Евдошенко (спортивное самбо, до 64 кг, Харьковская область).

Напомним

Сборная Украины завоевала ряд медалей на юниорском ЧМ по самбо.

Источник: УНН
Теги: самбо
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