Байден хочет поговорить с Путиным о нарушении прав человека

КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент США Джо Байден хочет обсудить с Владимиром Путиным нарушения прав человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По его словам, Соединенные Штаты, которые основаны на идеалах равенства, “обязаны открыто выступать, когда видят нарушения прав человека”.

“Я встречусь с президентом Путиным через несколько недель в Женеве и дам понять, что мы не будем стоять в стороне и позволять ему нарушать эти права”, — сказал Байден.

Напомним

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена может пройти в отеле InterContinental, в Женеве.

13 апреля Байден во время телефонного разговора впервые предложил Путину провести российско-американский саммит на территории “третьих стран”. Саммит может пройти на территории одной из стран ЕС, говорили в Кремле.



4 мая Байден заявил, что “надеется и ждет” встречи с Путиным в июне. В первой половине месяца у американского лидера запланирована первая зарубежная поездка в качестве главы государства, он посетит Великобританию и Бельгию.

Информацию о проведении встречи лидеров двух стран в Женеве на прошлой неделе публиковали несколько различных изданий , ссылаясь на свои источники.

25 мая Кремль сделал официальный анонс саммита президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина в Женеве, 16 июня.