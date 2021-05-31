Теннис: украинец выиграл первый профессиональный турнир в карьере

КИЕВ. 31 мая. УНН. Представитель украинского тенниса Алексей Крутых выиграл свой первый профессиональный титул в одиночном разряде, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Что известно

В финале соревнований ITF в Новомосковске, наш земляк обыграл шестого сеяного Хосе Видаль-Азорин (Испания) - 7: 6 (7: 3), 7: 5.

Детали

Алексей очень неуверенно. Начал поединок. У него почти ничего не получалось, поэтому очень быстро счет стал - 4: 0 в пользу Хосе. Но Крутых заставил себя сыграть в полную силу, преодолел собственную неуверенность и выиграл чрезвычайно тяжелую встречу.

Примечательно, что Крутых ранее четыре раза выходил в финалы, но одержать победу до сих пор не удавалось.

Стоит напомнить

Три Украинский попали в заявочный список основной сетки "Уимблдона".