Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,50 -0,0256  EUR: 33,39 -0,1797 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Так ли страшен ретроградный Меркурий? Астролог дала советы, как пережить непростой период
Так ли страшен ретроградный Меркурий? Астролог дала советы, как пережить непростой период
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
4125

Теннис: украинец выиграл первый профессиональный турнир в карьере

Теннис: украинец выиграл первый профессиональный турнир в карьере

КИЕВ. 31 мая. УНН. Представитель украинского тенниса Алексей Крутых выиграл свой первый профессиональный титул в одиночном разряде, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Что известно

В финале соревнований ITF в Новомосковске, наш земляк обыграл шестого сеяного Хосе Видаль-Азорин (Испания) - 7: 6 (7: 3), 7: 5.

Детали

Алексей очень неуверенно. Начал поединок. У него почти ничего не получалось, поэтому очень быстро счет стал - 4: 0 в пользу Хосе. Но Крутых заставил себя сыграть в полную силу, преодолел собственную неуверенность и выиграл чрезвычайно тяжелую встречу.

Примечательно, что Крутых ранее четыре раза выходил в финалы, но одержать победу до сих пор не удавалось.

Стоит напомнить

Три Украинский попали в заявочный список основной сетки "Уимблдона".

Источник: УНН
Теги: теннис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.