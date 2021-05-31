Паспорта вакцинации в Британии хотят отменить - СМИ
КИЕВ. 31 мая. УНН. Великобритания планирует отказаться от паспортов COVID-19 как законное требование для крупных мероприятий. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Daily Telegraph.
Детали
Официальные представители Великобритании, работающих над пересмотром сертификатов статуса COVID-19, считают, что нет никаких шансов на изменение закона, что позволит использовать их в Великобритании.
Представитель правительства заявил, что проверка сертификации вакцин против COVID-19 все еще продолжается, и решение еще не принято.
Возникает все больше обеспокоенность перспективой получения сертификатов на вакцины.
Напомним
Паспорта вакцинации для британцев, отправляющихся за границу, будут запущены Национальной службой здравоохранения (NHS) 17 мая в виде приложения для смартфонов и планшетов.