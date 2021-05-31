США подтвердили восстановление санкций против Беларуси

КИЕВ. 31 мая. УНН. Министерство финансов США с 3 июня возобновит санкции в отношении нескольких белорусских компаний, введенные в 2006 году. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

После победы Александра Лукашенка на выборах 2006 года США ввели санкции в отношении Минска за нарушения прав человека. Это касалось запрета предоставлять финансирование, товары или услуги лицам, которые попали в санкционный список, и наоборот. В список санкций вошел, в частности, сам Лукашенко.

Среди компаний, на которые распространялись санкции — “Белнефтехим” и его американское представительство, “Белшина”, “Гродно Азот”, “Гродно Химволокно”, “Лакокраска”, “Нафтан”, “Полоцк-Стекловолокно”, Белорусский нефтяной торговый дом.

Сейчас под санкции попадают “производитель шин, предприятие по производству удобрений, а также производитель красок”.

Напомним

Администрация Байдена составляет список целенаправленных санкций против ключевых членов белорусского правительства после принудительной посадки самолета Ryanair и ареста журналиста Романа Протасевича на борту. Более 20 стран мира требуют Беларусь освободить Протасевича и других журналистов.