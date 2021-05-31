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В Канаде из-за схода лавины погибли два человека

В Канаде из-за схода лавины погибли два человека

КИЕВ. 31 мая. УНН. В Канаде в последствии схода лавины в горах провинции Альберта погибли два человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на телеканал CBC.

Детали

На горе Андромеда сошла лавина. На место отправились представители Управления нацпарков Канады и экстренных служб и обнаружили тела двух человек. Представитель Королевской конной полиции заявил, что погибшие были альпинистами.

Сейчас других подробностей неизвестно.

Напомним

В горах Турции нашли тело украинской альпинистки, что исчезла в начале мая.

Источник: УНН
Теги: Канада, гибель, лавины, гора, альпинисты
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