В Канаде из-за схода лавины погибли два человека

КИЕВ. 31 мая. УНН. В Канаде в последствии схода лавины в горах провинции Альберта погибли два человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на телеканал CBC.

Детали

На горе Андромеда сошла лавина. На место отправились представители Управления нацпарков Канады и экстренных служб и обнаружили тела двух человек. Представитель Королевской конной полиции заявил, что погибшие были альпинистами.

Сейчас других подробностей неизвестно.

Напомним

В горах Турции нашли тело украинской альпинистки, что исчезла в начале мая.