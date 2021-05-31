В мире коронавирусом заразилось более 171 млн человек

КИЕВ. 31 мая. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире на COVID-19 уже заболели более 171 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 171,028,180 человек, из них выздоровели 153,118,743 человек. Количество умерших возросло до 3,556,658.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (34,043,068), Индия (28,046,957), Бразилия (16,515,120), Франция (5,666,113), Турция (5,242,911), Россия (5,063,442), Великобритания (4,484,056) и Италия (4,216,003).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (609,544), Бразилии (462,092) и Индии (329,127).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 201 472 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 50 472 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.