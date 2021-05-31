Новости: Экономика
31 мая 2021, 06:35 • Златослава Максымук • 4905
Официальный курс гривны установлен на уровне 27,50 грн/доллар
КИЕВ. 31 мая. УНН. По состоянию на 31 мая 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,50 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.500400 грн за доллар;
33.389600 грн за евро;
0.373600 грн за российский рубль;
38.925400 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 30 мая курс всех указанных валют упал.
Источник: УНН
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