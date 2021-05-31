Официальный курс гривны установлен на уровне 27,50 грн/доллар

КИЕВ. 31 мая. УНН. По состоянию на 31 мая 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,50 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.500400 грн за доллар;

33.389600 грн за евро;

0.373600 грн за российский рубль;

38.925400 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 30 мая курс всех указанных валют упал.