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На 30 мая установлена цена на банковские металлы

На 30 мая установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 31 мая. УНН. Национальный банк Украины на 31 мая 2021 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 667.6108 грн;

Серебро - 24.2860 грн;

Платина - 1 038.0195 грн;

Палладий - 2 483.0967 грн.

По сравнению с 30 мая курс металлов не изменился.

Источник: УНН
Теги: НБУ
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