31 мая: сегодня день блондинок

КИЕВ. 31 мая. УНН. Сегодня в мире отмечают День борьбы с табакокурением, День борьбы с социальным неравенством и день блондинок. Об этом пишет УНН.

Праздники

Всемирный день без табака - установлен в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения, отмечается 31 мая каждого года. В этот день по всему миру проходят антитабачные акции. Кампания направлена на распространение информации об опасности табака и его негативное влияние на здоровье. Мероприятия, проводимые в рамках кампании Всемирного дня без табака, также направленные на снижение заболеваемости и смертности, вызванных употреблением табака.

В марте 2006 года Верховная Рада Украины ратифицировала Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака. Конвенция обязывает участников принимать конкретные меры, направленные на преодоление табачной пандемии.

Причиной появления борьбы с табакокурением является преждевременная смертность и болезни во всем мире, которым человечество способно предотвратить. На данный момент, по данным отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от употребления табака ежегодно умирает более 5000000 человек. Ожидается, что к 2030 году эта цифра возрастет до 8 млн смертей ежегодно. В Европейском регионе табак виноват в смерти около 1,6 миллиона человек в год.

Всемирный день блондинок отмечают в последний день весны, 31 мая. Впервые о нем услышали 9 июня 2001 в США. Там группа женщин-адвокаток решила доказать, что блондинки могут быть не только красивыми и разумными. Они и основали этот день.

Затем инициативу подхватили по всему миру. В этот день организуют различные парады, конкурсы и даже придумывают премии, которыми награждают блондинок.

По словам ученых, уже к 2202 году натуральные блондинки исчезнут с лица земли. В течение последних 50 лет количество блондинок сократилось с 49% до 14% от общей численности населения планеты.

Религиозный праздник

31 мая чествуют память святых отцов семи Вселенских соборов. В этот день Православная Церковь прославляет веру, которую утвердили участники Вселенских соборов, и вспоминает те ереси, они осудили.

31 мая именины отмечают: Андрей, Богдан, Давид, Денис, Ираклий, Клавдия, Александра, Павел, Петр, Семен (Симеон), Фаина, Федот, Кристина, Василий, Лев, Макар, Михаил и Юлия.