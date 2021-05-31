Сегодня Одесский апелляционный суд объявит решение по делу Стерненка

КИЕВ. 31 мая. УНН. Одесский апелляционный суд 31 мая объявит свое решение по жалобе на приговор Сергею Стерненку и Руслану Демчуку по делу о похищении бывшего депутата Сергея Щербича. Об этом пишет УНН.

Детали

На прошлом заседании суд заслушал позиции обвинения и защиты. В частности, адвокаты просили суд оправдать их подзащитных, заявляя о фальсификации фактов, которые были предметами исследования, и недоказанности следствием их вине.

Решение коллегии апелляционного суда должно быть объявлено ориентировочно в 14:00 31 мая.

Что было раньше

Приморский районный суд Одессы приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы активиста Сергея Стерненка по делу по обвинению в похищении бывшего депутата Сергея Щербича.

Стерненко должен был находиться под стражей до момента того, как его наказание вступит в силу. Однако Одесский апелляционный суд освободил активиста Сергея Стерненка из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

14 мая Одесский апелляционный суд отказал Сергею Стерненко и Руслану Демчуку в изменении меры пресечения, оставив под круглосуточным домашним арестом.