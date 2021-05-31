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Сегодня Одесский апелляционный суд объявит решение по делу Стерненка

Сегодня Одесский апелляционный суд объявит решение по делу Стерненка

КИЕВ. 31 мая. УНН. Одесский апелляционный суд 31 мая объявит свое решение по жалобе на приговор Сергею Стерненку и Руслану Демчуку по делу о похищении бывшего депутата Сергея Щербича. Об этом пишет УНН.

Детали

На прошлом заседании суд заслушал позиции обвинения и защиты. В частности, адвокаты просили суд оправдать их подзащитных, заявляя о фальсификации фактов, которые были предметами исследования, и недоказанности следствием их вине.

Решение коллегии апелляционного суда должно быть объявлено ориентировочно в 14:00 31 мая.

Что было раньше

Приморский районный суд Одессы приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы активиста Сергея Стерненка по делу по обвинению в похищении бывшего депутата Сергея Щербича.

Стерненко должен был находиться под стражей до момента того, как его наказание вступит в силу. Однако Одесский апелляционный суд освободил активиста Сергея Стерненка из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

14 мая Одесский апелляционный суд отказал Сергею Стерненко и Руслану Демчуку в изменении меры пресечения, оставив под круглосуточным домашним арестом.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, активисты, Апелляционный суд
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