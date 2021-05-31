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ООС: боевики 4 раза нарушали "режим тишины"

ООС: боевики 4 раза нарушали "режим тишины"

КИЕВ. 31 мая. УНН. За прошедшие сутки, 30 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом информируют в штабе ООС, пишет УНН.

Детали

В районе населенного пункта Майорск российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В том же направлении оккупанты дважды из ручных противотанковых гранатометов осуществили дистанционное минирование минами ПОМ-2.

По позициям украинских защитников в районе населенного пункта Золотое-4 оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди защитников нет. Украинская сторона СЦКК используя координационный механизм оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

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Источник: УНН
Теги: обстрелы, ООС
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