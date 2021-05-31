В Украине уже 2,202 млн случаев COVID-19, за сутки - 1 022

КИЕВ. 31 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,202 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 30 мая, - 1 тысяча, традиционное уменьшение количества случаев на выходных. Это количество самая низкая с начала года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава и системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте СНБО.

Детали

Так, из 2 202 494 заболевших COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1022 инфицированных. Последний раз такие низкие показатели фиксировались в августе прошлого года.

Среди заболевших за минувшие сутки - 58 детей и 11 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы - 810 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (134), Николаевской (107), Запорожской (69), Харьковской (68), областях и городе Киев (63).

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 50 536 человек, из них за сутки - 64.

Выздоровели от болезни уже 2 041 082 человека, из них за сутки - 4934.

Активных больных на сегодня 110 876 человек, уменьшение количества за сутки на 3976.

Всего в Украине проведено ПЦР-тестирований - 10 180 777. За сутки протестировано: методом ПЦР - 8822 человек, методом ИФА - 1176 человек, экспресс-тестами - 6226 человек.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 17-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".