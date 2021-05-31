В Афганистане автомобиль наехал на мину и подорвался, погибли 6 человек

КИЕВ. 31 мая. УНН. На западе Афганистана шесть охранников железной дороги погибли в результате подрыва автомобиля, который наехал на мину. Об этом пишет УНН со ссылкой на Хinhua.

Детали

Отмечают, что автомобиль наехал на мину, заложенную на обочине дороги. По словам губернатора провинции Сайеда Вахида Катали, шесть человек погибли, двое ранены.

Железнодорожное ведомство Афганистана в своем заявлении осудило нападение, назвав его “враждебным актом по развитию страны”.

Напомним

В Афганистане, в районе Баграма, неизвестные взорвали автобус, в котором находились студенты и их преподаватели.