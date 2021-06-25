Блинкен о "Северном потоке-2": мы обсуждаем с Берлином гарантии того, что интересы Украины будут защищены, как экономически, так и стратегически

КИЕВ. 25 июня. УНН. Вашингтон не хочет, чтобы “Северный поток-2” стал “инструментом шантажа”, переговоры с Берлином нацелены на то, чтобы уменьшить потенциальный ущерб. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью, которое опубликовал в пятницу немецкий журнал Der Spiegel, пишет УНН.

Детали

Он сказал, что к моменту прихода к власти действующей администрации США проект был готов на 90%. “Факт в том, что труба почти полностью достроена. Нужно понять, как извлечь лучшее из плохой ситуации, которая нам досталась”, — сказал госсекретарь. “Вопрос, который для нас актуален, звучит так: как мы можем предотвратить или хотя бы ограничить ущерб, который мог бы появиться, если Россия захочет использовать „Северный поток-2“ в корыстных целях”, — отметил он.

“В настоящее время мы обсуждаем ряд возможных шагов с правительством Германии, чтобы гарантировать, что трубопровод не станет инструментом шантажа и что интересы Украины будут защищены как экономически, так и стратегически. Для этого мы планируем принять ряд практических мер. Я ожидаю, что мы договоримся о шагах, которые предотвратят или по крайней мере уменьшат возможный ущерб от трубопровода. У нас приостановлены (некоторые) санкции, но приостановку также можно отменить”, — заявил Блинкен.

Контекст

“Северный поток-2” — одна из спорных тем в отношениях Берлина и Вашингтона. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить газопровод. Этот проект в Берлине считают экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитера сохранила Украина. Вашингтон открыто выступает против строительства и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта.

Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. Глава МИД ФРГ Хайко Маас и сам Блинкен ранее говорили, что рассчитывают на положительный исход.

Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что “Северный поток-2” якобы является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.