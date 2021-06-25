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Ракетный эсминец ВМС США выходит из акватории Черного моря

Ракетный эсминец ВМС США выходит из акватории Черного моря

КИЕВ. 25 июня. УНН. Ракетный эсминец США "Арли Берк" USS Laboon покидает акваторию Черного моря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение в Twitter Шестого флота Военно-морских сил (ВМС) США.

Цитата:

"USS Laboon взял курс на юг от Черного моря в Средиземное море, после завершения морского патрулирования в рамках оказания поддержки союзникам по НАТО и партнеров в Черном море", - говорится в сообщении.

Дополнение

Ракетный эсминец США "Арли Берк" USS Laboon вошел в черноморские воды 11 июня 2021 года.

18 июня 2021 года в порт Одессы вошли два корабля НАТО - британский эсминец HMS Defender (D36) и фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten (F805).

Источник: УНН
Теги: США, ВМС, Черное море, корабль
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