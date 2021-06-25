Нарушение Конституции и узурпация власти: Ивченко раскритиковал законотворческую работу "Слуг народа"

КИЕВ. 25 июня. УНН. Заместитель главы партии "Батькивщина", народный депутат Вадим Ивченко в эфире "4 канала" раскритиковал законопроекты, которые подаются и голосуются монобольшинством в парламенте, из-за повсеместного нарушения норм Конституции Украины. Об этом сообщает УНН.

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"Многие вопросы, которые рассматривают "слуги народа" в парламенте, нарушают Конституцию Украины. Научно-экспертное управление Верховной Рады в каждом 10-м законопроекте указывает на нарушение статей Конституции. (...) В начале работы каденции мы предупреждали, что монобольшинство может привести к авторитаризму. И сейчас они через СНБО принимают решения, нарушающие Конституцию, через Раду "протягивают" решения, которые не воспринимаются обществом, в частности о рынке земли", - отметил Ивченко.

Детали

Он убежден, что каждый народный депутат должен нести ответственность за собственные голосования и углубляться в детали предлагаемых законопроектов.

"Если нардепы боятся роспуска парламента и голосуют за всякую ерунду - это уже вопрос к ним, почему они так делают. И граждане Украины дожны спросить себя, а кого они выбрали, чтобы представлять свои интересы. Фотографов и тамаду! Вот так и происходит узурпация власти, потому что люди, которые не представляют интересы украинцев, просто бездумно голосуют за любые инициативы, даже те, которые нарушают Конституцию", - подытожил Вадим Ивченко.