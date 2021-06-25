Кремль рассценивает санкции Украины против россиян, как "шаг для недопущения встречи Путина и Зеленского"

КИЕВ. 25 июня. УНН. Продление Киевом санкций в отношении российских компаний “можно расценить как шаг для недопущения встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского”. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Отвечая на просьбу прокомментировать слова Зеленского, что в теме проведения встречи “мяч на стороне России”, Песков отметил, что “здесь никаких пасов давать не нужно, Путин сказал, что он готов встретиться, чтобы обсуждать двусторонние отношения”.

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“Вот, например, вчера Украина возобновила и объявила новые санкции в отношении разных российских компаний и физических лиц. Если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи, то возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то тут можно понять эти шаги Киева”, — сказал Песков.

Позиция Москвы по Украине

Кремль не видит необходимости что-либо пересматривать в позиции России по украинскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента, отвечая в пятницу на вопрос одного из журналистов, рассматривает ли Москва возможность корректировки своей позиции по украинскому вопросу. По предположению представителя СМИ, эта тема вызывает разногласия ЕС и РФ, что могло привести к отказу Евросоюза от саммита с участием России.

Песков пояснил, что “украинский вопрос — это Донбасс, хотя Киев считает, что это Донбасс и Крым, но Крым не обсуждается со стороны России”. По его словам, ситуация на Донбассе якобы является внутриукраинской проблемой (как известно Москва не признает своего участия в конфликте на стороне боевиков — ред.), “и Россия участвует в формате, который работает, чтобы помочь Украине решить эту проблему”.

“Здесь особо пересматривать нечего, — заявил пресс-секретарь президента РФ. — Тем более, что этот формат зиждется на минском комплексе мер. По международному признанию, этот комплекс мер является единственным возможным механизмом урегулирования. Это признают все участники формата, может быть, за исключением самой Украины, которая в последнее время выступает с рядом противоречивых заявлений на сей счет”.

По словам Пескова, Киев в целом якобы выстраивает противоречивую политику в отношениях в Москвой, в том числе по вопросу транзита газа. “Много всего совершенно непонятного. Украина заинтересована в продолжении транзита газа и объявляет санкции против (главы „Газпрома“) Алексея Миллера. А кто будет подписывать контракт? С кем вести переговоры? Поэтому вопросов больше, чем ответов”, — сказал представитель Кремля.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами ввел санкции против главы “Газпрома” Алексея Миллера, главы “Ростеха” Сергея Чемезова, российского бизнесмена Олега Дерипаски. Всего в полном списке санкций 538 фамилий.

Кроме этого Зеленский продлил на 3 года санкции против российских телекомпаний “России 24”, “РТР-Планета”, НТВ и “Первый канал. Всемирная сеть”. Отметим, что Владимир Зеленский также наложил запрет на ряд еще некоторых организаций. Среди них авиакомпании “Аэрофлот”, Авиакомпания “Вертолеты России” и Улан-Удэнский авиационный завод.

Вероятная встреча президентов Украины и РФ

Накануне Владимир Зеленский заявил, что не отказывается от идеи переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако пока украинская сторона ожидает шаги со стороны России.

Президент России Владимир Путин заявил, что ему всегда есть о чем поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Российский лидер считает, что проблемы двусторонних отношений РФ и Украины должны быть главной темой для разговора в случае встречи президентов двух стран.

Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что конкретных предложений от украинской стороны о порядке потенциальной встречи президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина нету. Во время пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что разговор между офисами президентов Украины и России о встрече президентов обеих стран начат.

В тот же день в Кремле подтвердили контакты касательно подготовки гипотетической встречи президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского.