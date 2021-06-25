На внеочередных заседаниях Рады рассмотрят законопроекты о коренных народах и олигархах - Кравчук

КИЕВ. 25 июня. УНН. Верховная Рада Украины соберется на следующей неделе на внеочередные заседания и рассмотрит законопроект о коренных народах, отмене экономической зоны "Крым", и законопроект об олигархах. Об этом корреспонденту УНН сообщила заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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"Внеочередные заседания планируются во вторник и четверг, с довольно насыщенной повесткой дня, возможно, даже заседания будут созваны Президентом Украины. По формату будет определено в ближайшее время, но ориентируемся на вторник и на четверг с 16:00 и до ночи", - отметила Кравчук.

Детали

По ее словам, одним из основных законов, которые планируют обсуждать на заседании в четверг, является пакет, касающийся Крыма. Так, будет рассматриваться законопроект о коренных народах. Как отметила Кравчук, профильный комитет рекомендовал принять его за основу в целом.



"Я очень надеюсь, что удастся это сделать в зале, проголосовать за основу в целом, и уже к саммиту Крымской платформы этот законопроект будет готов к подписанию Президентом, и это было бы очень символично, сделать именно на Крымской платформе", - отметила Кравчук.

Среди прочего, заместитель главы фракции подчеркнула пакет законопроектов, касающихся отмены свободной экономической зоны "Крым", которые также планируют рассмотреть на заседаниях, а также законопроекты из пакета олигархов.

В то же время, на заседании во вторник планируют рассматривать законопроекты оборонного комитета, которые являются одними из самых влиятельных, а именно: закон Президента о национальном сопротивлении, который профильный комитет уже одобрил к первому чтению, а также законопроект о критической инфраструктуре.

"Основной законопроект, который подан Президентом Украины - отмечен, как неотложный, а также законопроект Кабинета министров, который касается налогов. Он фактически идет по философии этого пакета законов об олигархах. Речь идет об увеличении ренты, изменении формулы, и ряде других налоговых изменений", - добавила Кравчук.

Что было раньше

Ранее Кравчук отмечала, что Верховная Рада скорее всего будет собираться на внеочередные заседания после 29 июня.



Как рассказал в комментарии народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, ряд дополнительных законопроектов об олигархах будет направлен на предупреждение деструктивного влияния олигархов на принятие государственных решений.

Он также добавил, что точное количество дополнительных законопроектов неизвестно. Но до конца текущей сессии ВР в Офисе Президента уже будут иметь представление о конкретных законопроектах, которые Президент предложит для принятия.