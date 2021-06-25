В Минобороны РФ назвали инцидент с эсминцем у оккупированного Крыма якобы "эпическим фиаско", а корабль - "жирной целью" ВМФ

КИЕВ. 25 июня. УНН. Минобороны России обратилось к Пентагону США и командованию британских военно-морских сил “руководствоваться рассудком” при направлении своих кораблей в Черное море. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает УНН со ссылкой на агентсво ТАСС.

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“Эпическое фиаско провокации британского эсминца Defender в Черном море, резко сменившего курс из российских территориальных вод (как известно РФ считает Крым „своей“ территорией — ред.) после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил”, — сказал он.

Детали

Минобороны обратилось к Пентагону США и командованию британских военно-морских сил “руководствоваться рассудком” при направлении своих кораблей в Черное море, заявил Конашенков.

“Призываем Пентагон и командование британских военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу..., а руководствоваться рассудком”, — решил заявить Конашенков. Он сказал, что Пентагон якобы “отказывается признать очевидное”, называя инцидент дезинформацией.

В ведомстве также считают, что британский эсминец якобы является “жирной целью” для противокорабельных комплексов ВМФ России.

Контекст

Минобороны России 23 июня заявило, что британский эсминец нарушил “границу” в Черном море у мыса Фиолент в оккупированном Крыму. Корабль российской береговой охраны открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М, как утверждает Минобороны, выполнил “предупредительное бомбометание” по курсу эсминца. После этого британский корабль покинул “российские территориальные воды”, заявили российские военные.

Министерство обороны Великобритании отрицает, что по курсу эсминца были сброшены бомбы. Оно утверждает, что корабль находился в украинских территориальных водах и не нарушал международного права. Как заявили британские военные, россияне в это время проводили в том же районе учения со стрельбой, о чем был заранее предупрежден экипаж эсминца.