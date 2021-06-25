ООС: боевики дважды запускали БПЛА и еще пять раз открывали огонь

КИЕВ. 25 июня. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

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"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, с целью дальнейшего обвинения украинской стороны в нарушении режима прекращения огня. С начала этих суток, 25 июня, зафиксировано 7 нарушений", - сообщили в штабе.

Детали

В районе Водяного, что на Приазовье, враг дважды совершил обстрел позиций Объединенных сил из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а возле Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В сторону Гранитного российско-оккупационные войска осуществили обстрелы из минометов 120-го калибра.

В районе населенных пунктов Катериновка и Авдеевка зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлены средствами РЭБ.

Как отметили в штабе, боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет. На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 8 гектаров территории и передали на уничтожение 135 взрывоопасных предметов.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

В течение 24 июня в районе проведения ООС было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня.