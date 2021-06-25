Евросоюз продлил экономические санкции против России

КИЕВ. 25 июня. УНН. Лидеры стран Европейского союза продлили экономические санкции против России, впервые введенные в 2014 году из-за незаконной оккупации Крыма Россией и дестабилизации на Донбассе. Об этом сообщает глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter, передает УНН.





Цитата:

"Мы продлили наши экономические санкции против России: Москва должна внести свой вклад и обеспечить полное выполнение Минских соглашений", - заявил Мишель.

Детали

В заявлении говорится, что ЕС будет придерживаться единого и стратегического подхода к России, основанного на 5 руководящих принципах. Он также отметил, что ЕС будет изучать форматы и условия диалога с Россией.

Напомним

Экономические санкции в отношении России Евросоюз вводит каждые полгода из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений Россией.

Так, первые санкции ЕС были введены в 2014 году. Причиной таких мер стала оккупация Россией Крыма и дестабилизирующих действий на востоке Украины.

Последний раз санкции против России продлили 17 декабря 2020 года.

Добавим

Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе заявили о том, что будут отвечать на агрессивные действия России и должны готовиться к дальнейшему снижению отношений.



