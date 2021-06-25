Инициатива восстановления саммитов Россия-ЕС: в МИД рассказали о результатах беседы с послами Франции и Германии
КИЕВ. 25 июня. УНН. Послы Франции и Германии пояснили в МИД идею проведения саммитов Европейского Союза с Россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на комментарий МИД.
Детали
В частности, украинская сторона подчеркнула, что такая инициатива идет вразрез санкционной политике ЕС, принятой в ответ на агрессию РФ против Украины, а также подрывает европейскую солидарность на фоне эскалации Россией ситуации на временно оккупированных территориях и границах Украины, и не поощряет Москву к выполнению Минских договоренностей.
Дипломаты Германии и Франции в ответ заявили, что это была идея для обсуждения в контексте рассмотрения стратегии ЕС в отношении России на заседании Европейского совета 24 июня, отметили в МИД Украины.
Послы подтвердили, что Германия и Франция являются неизменным друзьями Украины и продолжают прилагать усилия для восстановления ее территориальной целостности и суверенитета.
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"Стороны договорились, что такие вопросы будут обсуждаться с Украиной перед их обнародованием", - сообщили в МИД Украины.
Контекст
25 июня МИД Украины вызвало на разговор послов Германии и Франции, несмотря на сообщения о предложениях Берлина и Парижа восстановить саммиты России и Европейского Союза.
Меркель ранее заявила, что считает необходимым прямой диалог между Евросоюзом и Россией. Также она предложила идею первого за семь лет саммита Россия - ЕС.
Инициативу Меркель поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. Предложение о проведении саммита приветствовал и канцлер Австрии Курц.
Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, инициатива восстановления проведения саммитов между Европейским Союзом и Россией опасно отклонением от санкционной политики.
Наконец, ЕС отверг предложение Меркель о "прямом контакте" с Путиным.