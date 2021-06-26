Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,46 0,0000  EUR: 32,79 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Не время рисковать: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 28 июня по 4 июля
Не время рисковать: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 28 июня по 4 июля
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
63690

Верещук пристыдила "героя пленочных скандалов" Порошенко за попытки поучать власть

Верещук пристыдила "героя пленочных скандалов" Порошенко за попытки поучать власть

Ирина Верещук

КИЕВ. 26 июня. УНН. Петр Порошенко не имеет морального права поучать действующую власть и Президента Владимира Зеленского. Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа", член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата:

"Бывший президент Порошенко на днях разродился видеообращением, где он пытается примерить на себя роль совести народа и морального авторитета нации. Вспоминает недавнее интервью Президента Зеленского, цепляется за слова из интервью, снова стонет об истории с "вагнеровцами", пытается стыдить, упрекать и поучать. Все это, мягко говоря, странно слышать от героя многочисленных пленочных скандалов и громких коррупционных историй. Я не говорю, что Порошенко является олицетворением лжи и цинизма, но когда он начинает говорить о морали и поучать действующую власть - это режет слух", - отметила она.

Детали

Верещук отметила, что обсуждать "дело вагнеровцев" - государственную тайну - не может бывший президент.

"Уполномоченные лица неполадки все выяснят и то, что может быть публичным, таким станет. Так же как будет выяснено много других вещей периода Порошенко, касающихся сектора обороны и безопасности. Я не утверждаю, что Порошенко лично виноват в военных неудачах 2014-2015 годов, но мне кажется, что бывший президент вовсе не в позиции читать мораль действующей власти и Президенту Зеленскому в частности", - резюмировала она.

Источник: УНН
Теги: Украина, Петр Порошенко, нардепы, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.