Верещук пристыдила "героя пленочных скандалов" Порошенко за попытки поучать власть

КИЕВ. 26 июня. УНН. Петр Порошенко не имеет морального права поучать действующую власть и Президента Владимира Зеленского. Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа", член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук, передает УНН.

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"Бывший президент Порошенко на днях разродился видеообращением, где он пытается примерить на себя роль совести народа и морального авторитета нации. Вспоминает недавнее интервью Президента Зеленского, цепляется за слова из интервью, снова стонет об истории с "вагнеровцами", пытается стыдить, упрекать и поучать. Все это, мягко говоря, странно слышать от героя многочисленных пленочных скандалов и громких коррупционных историй. Я не говорю, что Порошенко является олицетворением лжи и цинизма, но когда он начинает говорить о морали и поучать действующую власть - это режет слух", - отметила она.

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Верещук отметила, что обсуждать "дело вагнеровцев" - государственную тайну - не может бывший президент.

"Уполномоченные лица неполадки все выяснят и то, что может быть публичным, таким станет. Так же как будет выяснено много других вещей периода Порошенко, касающихся сектора обороны и безопасности. Я не утверждаю, что Порошенко лично виноват в военных неудачах 2014-2015 годов, но мне кажется, что бывший президент вовсе не в позиции читать мораль действующей власти и Президенту Зеленскому в частности", - резюмировала она.