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США в День крымскотатарского флага призвали Россию прекратить оккупацию Крыма

США в День крымскотатарского флага призвали Россию прекратить оккупацию Крыма

КИЕВ. 26 июня. УНН. Посольство США в Украине в День крымскотатарского флага призывает Россию уважать свои обязательства по Минским договоренностям и требует прекращения оккупации Крыма. Об этом УНН сообщает со ссылкой на посольство.

Цитата:

"В День крымскотатарского флага мы чтим крымскотатарский народ. Мы призываем Россию уважать свои обязательства по Минским договоренностям и требуем прекращения оккупации Крыма", - говорится в сообщении.

Дополнение

Сегодня в Украине отмечается День крымскотатарского флага. Флаг был утвержден в 1917 году, а сам праздник стали отмечать с 2010 года и было закреплено решением V Курултая крымскотатарского народа.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы в среду, 23 июня, приняла резолюцию о защите прав крымских татар, проживающих в аннексированном Россией Крыму, а также в очередной раз подтвердила, что не признает оккупацию Крыма и Севастополя Россией.

Украинская делегация, комментируя перспективы рассмотрения крымского вопроса в ПАСЕ заявила, что они ожидают сопротивления со стороны россиян.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Крым, крымские татары
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