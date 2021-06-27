Фамилия Киркорова исчезла из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины

КИЕВ. 27 июня. УНН. Российский певец Филипп Киркоров исчез из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. На данный момент в перечне 200 человек Министерства культуры и информполитики — россиянина нету, передает УНН.

Детали

Согласно перечню, который доступен на сайте ведомства — среди 200 человек, которых внесли туда из-за угрозы национальной безопасности, отсутствует фамилия Филиппа Киркорова.

При этом следует отметить, что по информации на сайте МКИП — последнее обновление списка состоялось 25 июня, то есть уже после официального анонса о включении Киркорова в перечень.

Контекст

22 июня Киркоров был включен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности согласно письму от СБУ, которое поступило в Минкультуры. Включение в этот список происходит по представлению Службы безопасности автоматически.

Киркоров отреагировал на это в видеообращении в Instagram.

“Внесение в черный список народного артиста Украины — уже звучит, как бред. Но в мире сейчас такого много. Некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде. Единственное, что такие недалекие люди не знают и не понимают, что творчество сейчас не запретишь... Я должен сказать таким чиновникам „спасибо“, ведь они своей глупостью помогают мне становиться популярнее. Я горжусь тем, что попал в этот список”, — заявил в видеообращении Киркоров.