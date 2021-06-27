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Фамилия Киркорова исчезла из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины

Фамилия Киркорова исчезла из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины

КИЕВ. 27 июня. УНН. Российский певец Филипп Киркоров исчез из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. На данный момент в перечне 200 человек Министерства культуры и информполитики — россиянина нету, передает УНН.

Детали

Согласно перечню, который доступен на сайте ведомства — среди 200 человек, которых внесли туда из-за угрозы национальной безопасности, отсутствует фамилия Филиппа Киркорова.

При этом следует отметить, что по информации на сайте МКИП — последнее обновление списка состоялось 25 июня, то есть уже после официального анонса о включении Киркорова в перечень.

Контекст

22 июня Киркоров был включен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности согласно письму от СБУ, которое поступило в Минкультуры. Включение в этот список происходит по представлению Службы безопасности автоматически.

Киркоров отреагировал на это в видеообращении в Instagram.

“Внесение в черный список народного артиста Украины — уже звучит, как бред. Но в мире сейчас такого много. Некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде. Единственное, что такие недалекие люди не знают и не понимают, что творчество сейчас не запретишь... Я должен сказать таким чиновникам „спасибо“, ведь они своей глупостью помогают мне становиться популярнее. Я горжусь тем, что попал в этот список”, — заявил в видеообращении Киркоров.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина
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