Президента Зеленского с санкциями против Фукса "подставили" Данилов и Бродский

КИЕВ. 27 июня. УНН. Павел Фукс рассказал о причинах такого, мягко говоря, странного решения Совета национальной безопасности и его реакцию в эфире программы “Украина с Тиграном Мартиросяном” на телеканале “Украина 24”, пишет “Деловая столица”.

Павел Фукс детально объяснил, откуда взялся фейк с его российским паспортам, указал что секретарь СНБО Алексей Данилов — давний друг скандального бизнесмена Михаила Бродского, и партнёр по бизнесу с его женой. Павел Фукс показал в эфире документы, запросы и справки о том, что он давно вышел из российского гражданства, является гражданином Украины, и ведет бизнес исключительно в Украине, выплачивая легально миллионные налоги. А откуда взялись “липовые” бумаги, которые легли на стол президенту, смотрите в видеозаписи и читайте прямую речь Павла Фукса, пообещавшего громкий суд за фейки. Видео можно посмотреть по ссылке.

К слову, за санкции от 18 июня не голосовали министр МВД Арсен Аваков и спикер ВР Дмитрий Разумков. Глава парламента дал объяснение: “Все мои позиции, связанные с гражданами Украины, широко известны. Закон запрещает вводить санкции в отношении граждан Украины. Сегодня мы обеспечили и правоохранительные органы, и антикоррупционные, полным перечнем законодательной базы, которая им позволяет качественно выполнять свои функции, пусть выполняют.

Мартиросян: Мы с вами говорили ровно неделю назад о введении против вас санкций, как эта неделя прошла?

Фукс: Всю эту неделю я отходил от шока. Представьте, ты живёшь в новой реальности какой-то, какое-то время ушло на то, чтобы узнать, что это за “полный пакет”. Мои юристы только заканчивают с этим разбираться. На бытовом уровне — я даже не могу себе “симку” купить для телефона там, заплатить за электричество, я пока не понимаю, как с этим всем бороться. Только накануне был опубликован Указ президента, который вводит в действие санкции, и до последнего момента не было понятно, о каких именно ограничительных мерах идёт речь. Первым же подпунктом указано, что у меня заблокированы все активы на 3 года — все карточки кредитные, активы, счета.

Мартиросян: А что это означает для ваших бизнесов, для проектов, которыми вы занимались, к примеру, вы занимаетесь строительным бизнесом?

Фукс: Да, это означает что, предположим, строительство будет приостановлено, так как его является лицензионной деятельностью. Я не знаю, какие ко мне конкретно претензии со стороны нашего государства. Секретарь СНБО Данилов объявил, что я якобы являюсь гражданином Российской Федерации. Я пару дней назад отправил в СБУ, МВД, СНБО и президенту письмо с документами, которые показывают, что это ложь! Это сфабрикованные документы, которые господин Данилов взял у своих друзей или знакомых, которые специализируются на фейковых новостях, наверное, они нашли на каком-то помоечном сайте. Я уже подготовился и примерно понимаю откуда эта грязь. Я понимаю, что президента ввели в заблуждение о том, что у меня есть российский паспорт. Понимаете, это ложь. Повторюсь, очень обидно, что президента вводят в заблуждение. Может быть, и Данилова вводят в заблуждение некомпетентные какие-то люди, но Совет национальной безопасности при президенте в моём понимании — один из самых серьезных органов, в котором участвует президент лично. И когда для президента готовятся документы, кто-то должен проверить всё до мельчайших деталей, или сказать — есть такая-то информация, но я не до конца уверен, и нужна глубокая проверка. Тогда это нормально, и в случае ошибки нужно доложить об этом президенту — это могут делать только сильные люди. Я точно не уверен, где Данилов получил фальшивки, но есть один сайт единственный, на котором они могли их получить, называется вроде как “российский паспорт”, у меня есть с собой это всё я покажу вам. На нем указаны якобы действительные и недействительные паспорта РФ, только есть один маленький нюанс — на этом сайте внизу написано, что это информация “не является юридически точной”. Это такой общественный сайт, как, допустим, Википедия. На него любой человек может зайти и какие-то комментарии дописать, дополнить там статью. Это — неофициальный сайт, и об этом предупреждает МВД РФ, это там написано большими буквами. Я помню, что еще в 2019 году какие-то помоечные сайты, печатавшие за деньги против меня всякие гадости, они это нашли и выложили. Я позвонил юристам в Россию, и говорю, что это за безобразие, оно отвечают — такого не может быть. Я сразу написал письмо в посольство РФ (это было в 2019 году), и мне вот такой мне пришел ответ: “На ваше обращение сообщаем, что в соответствии с порядком информация о выходе из гражданства была направлена в консульский департамент МИД России, изъятый внутренний паспорт серии 4518 номер 084740 (указанный в санкциях) передан в Главное управление по вопросам миграции МВД России для аннулирования и утилизации в связи с выходом из гражданства”.

Я так понимаю, что никто не захотел докладывать президенту об этом. Президент наш достаточно справедливый и порядочный, и они понимают, что им “дадут по ушам” сразу, и эту тему они продолжают раскручивать и рассказывать ему, что это враньё. Более того, я обратился в официальный сайт МВД РФ по трем своим паспортам (в санкциях указаны два), и там написано, что паспорта недействительны и были утилизированы. Это — главное управление по вопросам миграции МВД РФ.

То есть люди берут практически фейковые данные, подают эту президенту и говорят “точно он врёт, он там русский шпион, он не может правду говорить”. Я все это выложил в своем Telegram-канале, посмотрите, пожалуйста. Я свой украинский паспорт получил в конце 2015 года, и с этого момента не пользовался никогда российскими паспортами.

Мартиросян: Если судебные процессы будут, эту информацию не трудно будет прояснить?

Фукс: Абсолютно, я поражаюсь, что они приписали мне эти паспорта, и мои юристы считают, что они мне сами дали повод, и буквально “прыгают до потолка”. Мы обязательно начнем суды в Украине, а закончим в ЕСПЧ.

А украинский паспорт у меня по факту рождения — я родился в Харькове. Что же касается другой части санкций, якобы за компанию Golden Derrick, то я не имею к ней отношения. Я действительно когда-то интересовался несколькими лицензиями, которые у нее были, но при изучении понял, что в целом это не компания, а “хлам”, я так понимаю, ее вообще делали если какой-то афёры. Я не знаю, кому она сейчас принадлежит.

Мартиросян: Неделю назад вы сказали, что санкции — это личная месть секретаря СНБО Алексея Данилова.

Фукс: Да, объясню. Данилов — это давний партнер Михаила Бродского. Человека, который вымогал у меня деньги да что, чтобы он не публиковал на меня лживые гадости. Для меня это принципиальный момент — я никогда не платил шантажистам ни цента, и не буду этого делать. А Бродский несколько раз передавал мне через общих знакомых “плати мне 20 тысяч долларов в месяц, и я буду хорошо про тебя писать”. Я был не просто очень удивлен, я был в шоке. Я всё время это время с ним как-то юридически боролся, я не располагаю своим медиаресурсом. А с Даниловым Бродский, повторюсь, друзья, они очень часто встречаются в киевском кафе “Калина” (оно принадлежит семье Бродского). То, что люди дружат — это нормально, я всё понимаю, и жена, кстати, Алексея Данилова — очень приятная женщина, я ее тоже знаю. Но оказалось, что и она оказалась официальной партнершей Бродского в нескольких предприятиях, связанных с песком. Это недавно выяснилось, я узнал, что они вместе в бизнесе по добыче песка, это написано во многих СМИ.

“Также легко проверить, что жена секретаря СНБО Данилова Людмила Владимировна Данилова имеет долю в компаниях, которыми также владеет Юрий Михайлович Бродский (сын скандального Михаила Бродского). Например, в разделе 7 декларации Алексея Данилова указано, что его жена владеет долей в ЧАО „Киевский деревообрабатывающий комбинат“ (ЕГРПОУ 05421634). В этом же предприятии долей владеет Бродский Юрий Михайлович. По данным государственного Агентства развития инфраструктуры фондового рынка (SMIDA) с ЧАО „Киевский ДОК“ связано ООО „Новострой Инвест“ (ЕГРПОУ 36134785), долями в котором также владеют Людмила Данилова и Юрий Бродский (кроме того, он указан руководителем ООО)” — такую информацию в дополнение указал Павел Фукс у себя в Telegram (прим. ред.)

Я предполагаю, что Данилов имеет какой-то личный мотив, он очень неуважительно всё время что-то говорил в мой адрес, не слышит правду, придумал какую-то легенду про мою “русскую какою-то связь”, это моё субъективное мнение. Я могу ошибаться, но я просто вижу, что нет никакого конструктива. Еще примечательно, мы нашли в СМИ письмо, в котором компания Бродского “Золотая середина” пишет в СНБО Данилову или кому-то из его замов, что против Фукса надо ввести санкции, он очень опасен для страны. Представляете себе, владелец сайта пишет в СНБО своему другу Данилову, и это все в документы СНБО “подкладывают”. Обязательно и в этом случае будет суд, процесс будет тоже серьёзным и очень длинным.

18 июня Павел Фукс дал большое интервью сайту “Страна” по поводу наложенных на него санкций, который прокомментировали известные юристы в этой же публикации: “Санкции против украинских граждан — абсолютно противоправные, недальновидные и основанные на узурпации власти решения. Они обязательно приведут к недобросовестной конкуренции, переделу рынков, уходу инвесторов и инвестиционной нестабильности”.