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ООС: боевики четыре раза обстреляли украинские позиции

ООС: боевики четыре раза обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 27 июня. УНН. В течение текущих суток, 27 июня, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований боевиков, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Детали

“В течение текущих суток, 27 июня, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Вблизи поселка Шумы враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. Неподалеку Старогнатовки российские оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов”, — указано в сообщении.

В результате вражеского огня один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого — удовлетворительное.

В штабе также добавили, что: “На Приазовье, неподалеку Водяного, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. На севере Луганской области зафиксировано пролет вражеского БПЛА (типа „Орлан-10“) с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был своевременно подавлен средствами РЭБ. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм”.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
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