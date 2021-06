В МКИП прокомментировали исключения Киркорова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

КИЕВ. 27 июня. УНН. Министерство культуры и информационной политики Украины исключает Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, на обращение СБУ, сообщили в ведомстве, пишет УНН.

Детали

“Согласно новому письму Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова с предварительного перечня лиц, грозящих национальной безопасности Украины, — МКИП исключает Киркорова из этого списка”, — указали в ведомстве.

Так, согласно Положению о Министерстве культуры и информационной политики Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 октября 2019 года No 885 (с изменениями), и на основании обращения Службы безопасности Украины от 25 июня 2021 года No 5/1/1-7000 признать утратившим силу приказ Министерства культуры и информационной политики Украины от 22 июня 2021 года No 446 “Об обновлении Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины и его обнародование на официальном веб-сайте”.

“Оба приказы, как о включении, так и отмене включения, выданные на основании соответствующих писем СБУ. Они согласно ст. 15 закона О кинематографии предусматривают безусловность действий МКИП о включении или исключении граждан иностранных государств из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Включая или исключая тех или иных лиц из перечня министерство осуществляет только административное техническое действие относительно обнародования в определенный законодательством способ решения компетентных органов (в данном случае СБУ) по квалифицированию действий иностранных граждан, которые приводят к их включению в перечень лиц представляющих угрозу национальной безопасности. При этом в качестве причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к МКИП не указывает”, — добавили в МКИП.

Контекст

Сегодня российский певец Филипп Киркоров исчез из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

22 июня Киркоров был включен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности согласно письму от СБУ, которое поступило в Минкультуры. Включение в этот список происходит по представлению Службы безопасности автоматически.

Киркоров отреагировал на это в видеообращении в Instagram.