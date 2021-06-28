Лазебная: жители ОРДЛО с 2014 года не получили по меньшей мере 90 млрд грн пенсий

КИЕВ. 28 июня. УНН. Жители неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей с 2014 года не получили по меньшей мере 90 млрд гривен пенсий. Об этом заявила в интервью "Радио Свобода" министр социальной политики Украины Марина Лазебная, передает УНН.

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"Расчетная сумма пенсионных выплат за период с августа 2014 по октябрь 2020-го составляет почти 90 млрд ... Это те деньги, если бы ничего не произошло, мы людям выплачивали бы пенсии. Но мы не знаем, живы ли те люди, где они, кто они. Вот это то, что я говорила, что было до войны 1278000 пенсионеров в Донецкой и в Луганской областях. Но мы знаем и другую цифру, потери поступлений в Пенсионный фонд в результате оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей также за период с августа 2014 по май 2021 года. Это +141 млрд гривен. Это потери государства. И человеческие, и экономические", - сказала Лазебная.

Добавим

На вопрос о категории людей, которые ранее получали пенсию, а теперь перестали, потому что не могут доехать, Лазебная ответила, что такого количества нет.

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Напомним

По данным правозащитников, из-за карантинных ограничений, введенных в связи с COVID-19, на Донбассе заблокирован доступ людей к пенсиям. Речь идет о 272 тыс. пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса, которые ждали открытия КПВВ для получения пенсий. Вице-премьер Резников при этом уже объяснял, почему пенсионерам оккупированного Донбасса не всем платят пенсии.