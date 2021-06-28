В ТКГ назвали две причины российской паспортизации жителей Донбасса

КИЕВ. 28 июня. УНН. Жителям самопровозглашенных республик Донецкой и Луганской областей выдают российские паспорта из-за дополнительных голосов, которые потребуются на приближающихся выборах в России, а также с целью удержать на оккупированных территориях. Об этом в эфире "Украина 24" рассказала член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова, передает УНН.

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"Мы рассматриваем несколько причин, почему происходит выдача паспортов. Во-первых, в России приближаются выборы, и потребуются дополнительные голоса. Во-вторых, все же очень трудно им сейчас удержать людей на неподконтрольной территории. Люди начинают массово выезжать с неподконтрольных территорий не только в Украину, но и в другие страны, не только в Россию, поскольку гуманитарная ситуация в ОРДЛО становится все хуже", - рассказала Иванова.

Детали

Член ТКГ отмечает, что жители ОРДЛО делают все возможное, чтобы выехать заграницу с целью получить качественное высшее образование. Отмечается, что люди выезжают в Польшу, Россию, Украину, Грузию. Чтобы приостановить этот процесс, “местные власти” хотят сделать российскую паспортизацию - чтобы “люди вообще не имели украинских паспортов”.

"И это будет действительно гуманитарная катастрофа для людей, которые там остались. Они не смогут ни в Украине приехать и получить свою пенсию, ни лечиться, ни учить детей, ни общаться с родными, и многие другие проблемы", - сказала член делегации Украины в ТКГ.

Напомним

Согласно отчету мониторинговой миссии ООН по правам человека, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, “власть” самопровозглашенных республик грозит сокращением зарплат гражданам, которые отказываются получать гражданство Российской Федерации.



По данным ООН, на оккупированных территориях применяют принудительные методы для получения гражданства РФ. “Местные власти” всячески ограничивают свободу граждан, и отдают “указы”, которые не соответствуют МГП.

Контекст

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ “Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке”.

По словам вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, только в оккупированном Донбассе и в Крыму принудительная российская паспортизация коснулась почти 90% населения.

В этом году стало известно, что Россия намерена привлечь к голосованию на выборах в Госдуму осенью 2021 года жителей неподконтрольных Украины районов Донбасса с российскими паспортами.